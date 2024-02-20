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Буянов Константин Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова-Распутина (Распутина) Ольга Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова-Распутина (Распутина) Ольга Вячеславовна

Рождение ребёнка
24.11.2016

Сын: Буянов Архип Константинович

Мать ребёнка: Буянова-Распутина (Распутина) Ольга Вячеславовна

Рождение ребёнка
14.03.2019

Дочь: Буянова Кира Константиновна

Мать ребёнка: Буянова-Распутина (Распутина) Ольга Вячеславовна

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