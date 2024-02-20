Буянов Константин Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.2016
Сын: Буянов Архип Константинович
Мать ребёнка: Буянова-Распутина (Распутина) Ольга Вячеславовна
Рождение ребёнка
14.03.2019
Дочь: Буянова Кира Константиновна
Мать ребёнка: Буянова-Распутина (Распутина) Ольга Вячеславовна