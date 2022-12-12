Лебедев Лев Александрович
Место рождения
Дата рождения28.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1926
Бракосочетание
05.02.1949
Жена: Ефимова Зоя Васильевна
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1949
Жена: Ефимова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
22.04.1950
Дочь: Лебедева Раиса Львовна
Мать ребёнка: Ефимова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1953
Дочь: Лебедева Людмила Львовна
Мать ребёнка: Ефимова Зоя Васильевна
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Черниговский с/с Луковниковский район, Калининская обл.