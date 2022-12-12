Лебедев Лев Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Лев Александрович

Лебедев Лев Александрович

avatar

Место рождения

Багаиха, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.09.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1926

Отец: Лебедев Александр Михайлович

Мать: Лебедева Евдокия Матвеевна

Багаиха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1949

Жена: Ефимова Зоя Васильевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1949

Жена: Ефимова Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1950

Дочь: Лебедева Раиса Львовна

Мать ребёнка: Ефимова Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1953

Дочь: Лебедева Людмила Львовна

Мать ребёнка: Ефимова Зоя Васильевна

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Черниговский с/с Луковниковский район, Калининская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close