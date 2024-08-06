Кулагина (Логачева) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагина (Логачева) Валентина Сергеевна

Место рождения

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логачев Сергей

Мать: Логачева Мария Захаровна

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагин Николай

Рождение ребёнка
20.09.1962

Дочь: Биктеева (Кулагина) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Кулагин Николай

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Яковлева (Кулагина) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Кулагин Николай

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

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