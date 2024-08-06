Кулагина (Логачева) Валентина Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логачев Сергей
Мать: Логачева Мария Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулагин Николай
Рождение ребёнка
20.09.1962
Дочь: Биктеева (Кулагина) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Кулагин Николай
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Яковлева (Кулагина) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Кулагин Николай
Смерть
Неизвестно