Душкина (Овчиренко) Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1929
Дата смерти30.04.2000
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1929
Рождение ребёнка
08.08.1951
Сын: Душкин Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Душкин Григорий Прохорович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Душкин Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Душкин Григорий Прохорович
Рождение ребёнка
30.08.1961
Дочь: Безрукова Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Душкин Григорий Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гибельгаус Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Душкин Григорий Прохорович
Смерть
30.04.2000