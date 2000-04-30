Душкина (Овчиренко) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душкина (Овчиренко) Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1929

Дата смерти

30.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1929

Отец: Овчиренко Владимир Иванович

Мать: Овчиренко Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
08.08.1951

Сын: Душкин Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Душкин Григорий Прохорович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Душкин Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Душкин Григорий Прохорович

Рождение ребёнка
30.08.1961

Дочь: Безрукова Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Душкин Григорий Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гибельгаус Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Душкин Григорий Прохорович

Смерть
30.04.2000
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