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Данилов Василий Иванович

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Место рождения

Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома

Дата рождения

Около 20.02.1928

Дата смерти

15.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.02.1928

Отец: Данилов Иван Никитич

Мать: Милюшкина Надежда Ивановна

Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Данилов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1960
Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Место жительства
С 1960
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1963

Сын: Данилов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1968

Сын: Данилов Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
15.04.1994
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
1994
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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