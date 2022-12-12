Данилов Василий Иванович
Место рожденияЗабайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Дата рожденияОколо 20.02.1928
Дата смерти15.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.02.1928
Отец: Данилов Иван Никитич
Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Рождение ребёнка
Около 1955
Сын: Данилов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1960
Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Место жительства
С 1960
Рождение ребёнка
1963
Сын: Данилов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1968
Сын: Данилов Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.04.1994
Похороны
1994