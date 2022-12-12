Итигэлов Даши-Доржо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Итигэлов Даши-Доржо

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Место рождения

Оронгой, Иволгинский район, Республика Бурятия

Дата рождения

25.05.1852

Дата смерти

15.06.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Оронгой, Иволгинский район, Республика Бурятия
Место жительства
С 1867 по 1898
Алан, Хоринский муниципальный район, Республика Бурятия
Место жительства
С 1898 по 1927
Оронгой, Иволгинский район, Республика Бурятия
Смерть
15.06.1927
Оронгой, Иволгинский район, Республика Бурятия
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