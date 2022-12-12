Итигэлов Даши-Доржо
Место рождения
Дата рождения25.05.1852
Дата смерти15.06.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1867 по 1898
Алан, Хоринский муниципальный район, Республика Бурятия
Место жительства
С 1898 по 1927
Смерть
15.06.1927