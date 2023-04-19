Степан Семенович Бурлаков
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1904
Дата смерти30.04.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1904
Отец: Бурлаков Семен
Рождение ребёнка
1929
Сын: Бурлаков Николай Степанович
Мать ребёнка: Бурлакова Пелогея Николаевна
Рождение ребёнка
02.02.1932
Дочь: Медведева Валентина Степановна
Мать ребёнка: Бурлакова Пелогея Николаевна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Бурлакова Пелогея Николаевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Бурлаков Василий Степанович
Мать ребёнка: Бурлакова Пелогея Николаевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Бурлаков Семен Степанович
Мать ребёнка: Бурлакова Пелогея Николаевна
Смерть
30.04.1959