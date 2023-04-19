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Степан Семенович Бурлаков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1904

Дата смерти

30.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1904

Отец: Бурлаков Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бурлаков Николай Степанович

Мать ребёнка: Бурлакова Пелогея Николаевна

Рождение ребёнка
02.02.1932

Дочь: Медведева Валентина Степановна

Мать ребёнка: Бурлакова Пелогея Николаевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Бурлаков Иван Степанович

Мать ребёнка: Бурлакова Пелогея Николаевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Бурлаков Василий Степанович

Мать ребёнка: Бурлакова Пелогея Николаевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Бурлаков Семен Степанович

Мать ребёнка: Бурлакова Пелогея Николаевна

Смерть
30.04.1959
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