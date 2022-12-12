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Калмыков Дмитрий Гаврилович

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Место рождения

Салтыковка, Волгский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1896

Дата смерти

16.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Калмыков Гавриил Григорьевич

Мать: Калмыкова Ирина Дмитриевна

Салтыковка, Волгский уезд, Саратовская губерния
Арест
С 1937 по 1942
Из черновика Ивана Гавриловича: "Данные мною сведения в анкете (о том, что у меня нет репрессированных - зачеркнуто), находящиеся в делах учреждения, я подтверждаю. Одновременно объясняю о том, что (б... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
16.09.1956
Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область
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