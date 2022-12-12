Калмыков Дмитрий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти16.09.1956
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Арест
С 1937 по 1942
Из черновика Ивана Гавриловича: "Данные мною сведения в анкете (о том, что у меня нет репрессированных - зачеркнуто), находящиеся в делах учреждения, я подтверждаю. Одновременно объясняю о том, что (б... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
16.09.1956
Колояр, Вольский муниципальный район, Саратовская область