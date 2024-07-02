Фёдорова (Разнополова) Анастасия
Место рожденияМошок
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Разнополов Евлампий
Мать: не указана
Мошок
Бракосочетание
07.09.1931
Муж: Федоров Василий
Муром, Владимирская область, Россия
Национальность жениха и невесты: великоросы. Место жительства: г. Муром, ул. Плеханова, д. 20
Рождение ребёнка
24.07.1932
Дочь: (Федорова) Нина
Отец ребёнка: Федоров Василий
Муром, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
17.09.1934
Дочь: (Фёдоров) Александр
Отец ребёнка: Федоров Василий
Муром, Владимирская область, Россия
Владимирская область, г. Муром, ул. Плеханова, д. 20
Рождение ребёнка
11.04.1938
Сын: Федоров Виктор
Отец ребёнка: Федоров Василий
Муром, Владимирская область, Россия
Смерть
Неизвестно