Фёдорова (Разнополова) Анастасия Около 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фёдорова (Разнополова) Анастасия

Место рождения

Мошок

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Разнополов Евлампий

Мать: не указана

Мошок
Бракосочетание
07.09.1931

Муж: Федоров Василий

Муром, Владимирская область, Россия
Национальность жениха и невесты: великоросы. Место жительства: г. Муром, ул. Плеханова, д. 20
Рождение ребёнка
24.07.1932

Дочь: (Федорова) Нина

Отец ребёнка: Федоров Василий

Муром, Владимирская область, Россия
Рождение ребёнка
17.09.1934

Дочь: (Фёдоров) Александр

Отец ребёнка: Федоров Василий

Муром, Владимирская область, Россия
Владимирская область, г. Муром, ул. Плеханова, д. 20
Рождение ребёнка
11.04.1938

Сын: Федоров Виктор

Отец ребёнка: Федоров Василий

Муром, Владимирская область, Россия
Смерть
Неизвестно

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