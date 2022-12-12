Скрябина (Зыкова) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябина (Зыкова) Прасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1908

Дата смерти

28.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1908

Отец: Зыков Михаил Харлатьевич

Мать: Зыкова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
15.11.1928

Сын: Скрябин Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Скрябин Прокопий Агафонович

Малая Крутишка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.03.1937

Сын: Скрябин Евгений Прокопьевич

Отец ребёнка: Скрябин Прокопий Агафонович

Малая Крутишка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Геннадий Прокопьевич

Отец ребёнка: Скрябин Прокопий Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Прокопий Агафонович

Смерть
28.02.1988
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