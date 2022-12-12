Скрябина (Зыкова) Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1908
Дата смерти28.02.1988
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1908
Рождение ребёнка
15.11.1928
Сын: Скрябин Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Скрябин Прокопий Агафонович
Рождение ребёнка
10.03.1937
Сын: Скрябин Евгений Прокопьевич
Отец ребёнка: Скрябин Прокопий Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрябин Геннадий Прокопьевич
Отец ребёнка: Скрябин Прокопий Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1988