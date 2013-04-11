Мосалова Ольга Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения16.06.1939
Дата смерти11.04.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларин Сергей Андреевич
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
11.04.2013