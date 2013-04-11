Мосалова Ольга Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосалова Ольга Тимофеевна

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Место рождения

Холмы, Истра, Московская область

Дата рождения

16.06.1939

Дата смерти

11.04.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмы, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Сергей Андреевич

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
11.04.2013
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