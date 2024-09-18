Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

Жена

1744 г.р.

Дети

1768 г.р.
1770 г.р.
1774 г.р.
1779 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Ребро Степан

Мать: Евдокия Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Василей

Мать ребёнка: Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Гаврило

Мать ребёнка: Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Ефим

Мать ребёнка: Дарья Андреевна

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