Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Ребро Степан
Мать: Евдокия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Тимофей
Мать ребёнка: Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Василей
Мать ребёнка: Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Гаврило
Мать ребёнка: Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ефим
Мать ребёнка: Дарья Андреевна