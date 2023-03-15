Захаров Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1963
Рождение ребёнка
19.09.1983
Дочь: Ходырёва Анна Николаевна
Мать ребёнка: Захарова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 17.06.1989
Дочь: Раманова Олеся Николаевна
Мать ребёнка: Захарова Марина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область