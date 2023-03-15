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Захаров Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1963

Отец: Захаров Виктор Степанович

Мать: Захарова Галина Егоровна

Рождение ребёнка
19.09.1983

Дочь: Ходырёва Анна Николаевна

Мать ребёнка: Захарова Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 17.06.1989

Дочь: Раманова Олеся Николаевна

Мать ребёнка: Захарова Марина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Марина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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