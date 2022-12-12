Яблонская (Головянко) Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблонская (Головянко) Светлана Васильевна

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Место рождения

Павлодар Казахстан

Дата рождения

17.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1958

Отец: Головянко Василий Елисеевич

Мать: Головянко Анна

Павлодар Казахстан
Рождение ребёнка
17.03.1977

Дочь: Хоробрых Марина Николаевна

Отец ребёнка: Яблонский Николай Николаевич

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
1977

Муж: Яблонский Николай Николаевич

Рождение ребёнка
05.02.1981

Сын: Яблонский Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Яблонский Николай Николаевич

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