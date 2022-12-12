Яблонская (Головянко) Светлана Васильевна
Место рожденияПавлодар Казахстан
Дата рождения17.07.1958
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1958
Отец: Головянко Василий Елисеевич
Мать: Головянко Анна
Павлодар Казахстан
Рождение ребёнка
17.03.1977
Дочь: Хоробрых Марина Николаевна
Отец ребёнка: Яблонский Николай Николаевич
Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
1977
Рождение ребёнка
05.02.1981
Сын: Яблонский Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Яблонский Николай Николаевич