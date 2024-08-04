Винокурова (Оборина) Устинья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1805 ст.
Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Новожилова (Винокурова) Ирина Калистратовна
Отец ребёнка: Винокуров Калистрат Петрович
Смерть
Неизвестно