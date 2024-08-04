Винокурова (Оборина) Устинья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова (Оборина) Устинья Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1805 ст.

Муж: Винокуров Калистрат Петрович

Бисерский, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Новожилова (Винокурова) Ирина Калистратовна

Отец ребёнка: Винокуров Калистрат Петрович

Смерть
Неизвестно

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