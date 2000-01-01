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Миронов Николай

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Место рождения

д.Толоцкое Калининской

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Толоцкое Калининской
Бракосочетание
1946

Жена: Гущина Ираида Сергеевна

д Горка Калининской
Рождение ребёнка
02.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Ираида Сергеевна

д.Горка, Калининская обл
Развод
Неизвестно

Жена: Гущина Ираида Сергеевна

Смерть
Неизвестно
п.Максатиха Калининской
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