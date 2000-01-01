Миронов Николай
Место рожденияд.Толоцкое Калининской
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Толоцкое Калининской
Бракосочетание
1946
Жена: Гущина Ираида Сергеевна
д Горка Калининской
Рождение ребёнка
02.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гущина Ираида Сергеевна
д.Горка, Калининская обл
Развод
Неизвестно
Жена: Гущина Ираида Сергеевна
Смерть
Неизвестно
п.Максатиха Калининской