Исламкина (Шишкина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исламкина (Шишкина) Татьяна Александровна

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

30.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1987

Отец: Шишкин Александр Павлович

Мать: Шишкина Мария Петровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
06.08.2011

Муж: Исламкин Алексей Владимирович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исламкина Валерия

Отец ребёнка: Исламкин Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исламкина Кира

Отец ребёнка: Исламкин Алексей Владимирович

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