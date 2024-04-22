Исламкина (Шишкина) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения30.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1987
Отец: Шишкин Александр Павлович
Мать: Шишкина Мария Петровна
Бракосочетание
06.08.2011
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исламкина Валерия
Отец ребёнка: Исламкин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исламкина Кира
Отец ребёнка: Исламкин Алексей Владимирович