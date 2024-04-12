Балжи (Тары) Любовь Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балжи (Тары) Любовь Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.07.1882

Муж: Балжи Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.07.1883

Сын: Балжи Георгий Константинович

Отец ребёнка: Балжи Константин Дмитриевич

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1883г. /запись № 26 / ГАДО - Ф-426-1-4 /стр.№ / 110 /
Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: Делиева Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Балжи Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.03.1886

Сын: Балжи Федор Константинович

Отец ребёнка: Балжи Константин Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.01.1888

Сын: Балжи Иван Константинович

Отец ребёнка: Балжи Константин Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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