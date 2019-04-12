Веретенникова (Бурякова) Екатерина
Место рожденияКазахская ССР
Дата рождения16.07.1961
Дата смерти12.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1961
Отец: Буряков Николай
Мать: Бурякова Зоя
Казахская ССР
Рождение ребёнка
16.08.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Г. Волжский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
12.04.2019
Волжский
Онкология
Похороны
16.04.2019
Г. Волжский, п. Погромное