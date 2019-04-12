Веретенникова (Бурякова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова (Бурякова) Екатерина

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Место рождения

Казахская ССР

Дата рождения

16.07.1961

Дата смерти

12.04.2019

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1961

Отец: Буряков Николай

Мать: Бурякова Зоя

Казахская ССР
Рождение ребёнка
16.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Г. Волжский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
12.04.2019
Волжский
Онкология
Похороны
16.04.2019
Г. Волжский, п. Погромное
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