Клюшина (Мелешко) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшина (Мелешко) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.192

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.192

Отец: Мелешко Иван

Мать: Мелешко Мария

Рождение ребёнка
05.04.1950

Дочь: Клюшина Галина Павловна

Отец ребёнка: Клюшин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюшин Василий Павлович

Отец ребёнка: Клюшин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюшин Николай Павлович

Отец ребёнка: Клюшин Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшин Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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