Клюшина (Мелешко) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.192
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.192
Отец: Мелешко Иван
Мать: Мелешко Мария
Рождение ребёнка
05.04.1950
Дочь: Клюшина Галина Павловна
Отец ребёнка: Клюшин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клюшин Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клюшин Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно