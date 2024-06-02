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(Михайлова) Прасковья Михайловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Максим Гаврилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Гаврилов Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Гаврилов Максим Гаврилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Гаврилов Иосиф(Осип) Максимович

Отец ребёнка: Гаврилов Максим Гаврилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1766 ст.

Дочь: Гаврилова Софья Максимовна

Отец ребёнка: Гаврилов Максим Гаврилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Гаврилова Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Гаврилов Максим Гаврилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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