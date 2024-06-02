(Михайлова) Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Гаврилов Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Гаврилов Максим Гаврилович
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Гаврилов Иосиф(Осип) Максимович
Отец ребёнка: Гаврилов Максим Гаврилович
Рождение ребёнка
1766 ст.
Дочь: Гаврилова Софья Максимовна
Отец ребёнка: Гаврилов Максим Гаврилович
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Гаврилова Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Гаврилов Максим Гаврилович
Смерть
Неизвестно