Колесникова (Цыплакова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.05.1914
Дата смерти03.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Геннадий Андреевич
Отец ребёнка: Колесников Андрей Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1936
Сын: Колесников Валерий Андреевич
Отец ребёнка: Колесников Андрей Илларионович
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
03.01.2002