Колесникова (Цыплакова) Александра Ивановна 07.05.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКолесникова (Цыплакова) Александра Ивановна

Колесникова (Цыплакова) Александра Ивановна

Место рождения

Мишкинская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

07.05.1914

Дата смерти

03.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1914

Отец: Цыплаков Иван Илларионович

Мать: Цыплакова (Матвеева) Анастасия Фёдоровна

Мишкинская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Колесников Андрей Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Андрей Илларионович

Рождение ребёнка
19.12.1936

Сын: Колесников Валерий Андреевич

Отец ребёнка: Колесников Андрей Илларионович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
03.01.2002

Мы используем куки для улучшения работы сайта.