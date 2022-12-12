Калапова (Першина) Огрофена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Першин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Калапов Сидор Игнатеевич
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Калапов Сидор Игнатеевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Калапов Георгий Сидорович
Отец ребёнка: Калапов Сидор Игнатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калапов Сидор Игнатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Ксения Сидоровна
Отец ребёнка: Калапов Сидор Игнатеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калапов Сидор Игнатеевич
Смерть
Неизвестно