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Милантьев Александр

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Место рождения

Подлипичье, Подчерковская волость, Дмитровский уезд

Дата рождения

27.10.1902

Дата смерти

19.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1902

Отец: Милантьев (Нилантьев) Николай

Мать: Милантьева Наталья

Подлипичье, Подчерковская волость, Дмитровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Николаева) Капетолина Семеновна Милантьева

Рождение ребёнка
08.02.1934

Дочь: (Милантьева) Валентина Александровна

Мать ребёнка: (Николаева) Капетолина Семеновна Милантьева

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.12.1988

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