Милантьев Александр
Место рождения
Дата рождения27.10.1902
Дата смерти19.12.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1902
Отец: Милантьев (Нилантьев) Николай
Мать: Милантьева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1934
Дочь: (Милантьева) Валентина Александровна
Мать ребёнка: (Николаева) Капетолина Семеновна Милантьева
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.12.1988