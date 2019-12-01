Ехлакова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.?
Дата смерти?.12.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ехлаков -
Отец ребёнка: Ехлаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ехлаков -
Отец ребёнка: Ехлаков Василий
Рождение ребёнка
12.03.1958
Дочь: Зулина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ехлаков Василий
Смерть
?.12.2019