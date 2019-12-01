Ехлакова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ехлакова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.?

Дата смерти

?.12.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ехлаков -

Отец ребёнка: Ехлаков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ехлаков -

Отец ребёнка: Ехлаков Василий

Рождение ребёнка
12.03.1958

Дочь: Зулина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ехлаков Василий

Смерть
?.12.2019

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