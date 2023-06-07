Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Никита
Рождение ребёнка
1794
Сын: Дмитрий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Назаров
Рождение ребёнка
1795
Сын: Андрей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Назаров
Рождение ребёнка
1796
Сын: Прокопий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Назаров
Рождение ребёнка
14.09.1812
Сын: Иван Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Назаров
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифор Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Назаров
Смерть
Неизвестно