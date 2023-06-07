Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Никитина

Анна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Дмитрий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Назаров

Рождение ребёнка
1795

Сын: Андрей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Назаров

Рождение ребёнка
1796

Сын: Прокопий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Назаров

Рождение ребёнка
14.09.1812

Сын: Иван Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Назаров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифор Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Назаров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close