(Большанина) Гликерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Большанина) Гликерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большанин Даниил Демьянович

Отец ребёнка: Большанин Демьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большанин Николай Демьянович

Отец ребёнка: Большанин Демьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большанин Аким Демьянович

Отец ребёнка: Большанин Демьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Большанина) Анна Демьяновна

Отец ребёнка: Большанин Демьян

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