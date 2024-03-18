(Большанина) Гликерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большанин Даниил Демьянович
Отец ребёнка: Большанин Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большанин Николай Демьянович
Отец ребёнка: Большанин Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большанин Аким Демьянович
Отец ребёнка: Большанин Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Большанина) Анна Демьяновна
Отец ребёнка: Большанин Демьян