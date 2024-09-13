Смирнова Мария Захарова
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1915
Рождение ребёнка
16.04.1916
Сын: Смирнов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.12.1918
Дочь: (Смирнова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.07.1926
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно