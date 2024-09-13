Смирнова Мария Захарова 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова Мария Захарова

Место рождения

Шубино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Шубино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1915

Муж: Смирнов Алексей Яковлевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1916

Сын: Смирнов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Яковлевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1918

Дочь: (Смирнова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Яковлевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.07.1926

Сын: Смирнов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Яковлевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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