Николаев Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николаев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Нюся
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Вера
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Зина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоногова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Николаева Екатерина
Рождение ребёнка
05.09.1934
Сын: Николаев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Николаева Екатерина
Смерть
Неизвестно