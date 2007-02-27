Aas Endel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Aas Endel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1932

Дата смерти

27.02.2007

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1932

Отец: Aas Vladimir

Мать: Aas / Ollema Liisa

Рождение ребёнка
27.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Aas Jevdokia

Рождение ребёнка
23.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Aas Jevdokia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Aas Jevdokia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Aas Jevdokia

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.02.2007
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