Aas Endel
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1932
Дата смерти27.02.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1932
Отец: Aas Vladimir
Мать: Aas / Ollema Liisa
Рождение ребёнка
27.01.1961
Рождение ребёнка
23.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.02.2007