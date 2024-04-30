Талатаенкова (Земнухова) Евлалия Александровна
женский, родилась Около 1915
умерла Неизвестно
Супруги
Талатаенков Елизар ИвановичОколо 1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Талатаенков Елизар Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Талатаенков Елизар Иванович
Читинская Область, Чернышевский Район, ст Зилово
Смерть
Неизвестно