Талатаенкова (Земнухова) Евлалия Александровна Около 1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Талатаенкова (Земнухова) Евлалия Александровна

Автор
АТ
Токаревских А.

женский, родилась Около 1915

умерла Неизвестно

Супруги
Талатаенков Елизар ИвановичОколо 1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Талатаенков Елизар Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талатаенков Елизар Иванович

Рождение ребёнка
28.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Талатаенков Елизар Иванович

Читинская Область, Чернышевский Район, ст Зилово

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.