Середнева Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середнева Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Середнев Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Середнев Григорий

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Середнев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Середнев Григорий

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: Макина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Середнев Григорий

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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