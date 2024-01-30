Середнева Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Середнев Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Середнев Григорий
Рождение ребёнка
1892 ст.
Сын: Середнев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Середнев Григорий
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Макина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Середнев Григорий
Смерть
Неизвестно