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Калашникова Марина Александровна
Калашникова Марина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.05.1988
Пол
Женский
Отец
Калашников Александр Алексеевич
1953 г.р.
Мать
Юмакаева Гульниса Абдельмановна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1988
Отец:
Калашников Александр Алексеевич
Мать:
Юмакаева Гульниса Абдельмановна
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