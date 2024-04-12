Перваков Ануфрий Феофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перваков Ануфрий Феофанов

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

Между 1705 и 1714

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1673

Сын: Перваков Ерофей Ануфриев

Мать ребёнка: Мать Нефед Ануфриев

Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Перваков Матвей Ануфриев

Мать ребёнка: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1677
Михали, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Михали (Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Михалева) | РГАДА 1209-1-9275
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Перваков Нефед Ануфриев

Мать ребёнка: Мать Нефед Ануфриев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1705 и 1714
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
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