Перваков Ануфрий Феофанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиМежду 1705 и 1714
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Рождение ребёнка
1673
Мать ребёнка: Мать Нефед Ануфриев
Рождение ребёнка
Около 1673
Место жительства
1677
Московская область, Егорьевский район, Михали (Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Михалева) | РГАДА 1209-1-9275
Рождение ребёнка
Около 1690
Мать ребёнка: Мать Нефед Ануфриев
Смерть
Между 1705 и 1714
Коломенский уезд, д. Тимшина