Анна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Вишняков Алексей Егоров

Отец ребёнка: Вишняков Егор Ильин

Рождение ребёнка
1812

Сын: Вишняков Василий Егоров

Отец ребёнка: Вишняков Егор Ильин

Рождение ребёнка
1816

Сын: Вишняков Андрей Егоров

Отец ребёнка: Вишняков Егор Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вишняков Егор Ильин

Смерть
Неизвестно
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