Анна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Вишняков Егор Ильин
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Вишняков Егор Ильин
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Вишняков Егор Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вишняков Егор Ильин
Смерть
Неизвестно