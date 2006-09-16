Кузнецов Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1921
Дата смерти16.09.2006
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1921
Рождение ребёнка
27.05.1948
Сын: Кузнецов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1949
Сын: Кузнецов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Вера Ивановна
Смерть
16.09.2006