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Кузнецов Василий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1921

Дата смерти

16.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1921

Отец: Кузнецов Илья Киреевич

Мать: Кузнецова Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
27.05.1948

Сын: Кузнецов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1949

Сын: Кузнецов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Вера Ивановна

Смерть
16.09.2006
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