Кузьменко Григорий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Кузьменко Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кузьменко Иван Георгиевич
Мать ребёнка: Кузьменко Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
22.05.1906
Сын: Кузьменко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Кузьменко Ульяна Васильевна
Смерть
Неизвестно