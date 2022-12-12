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Кузьменко Григорий Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кузьменко Данила Денисович

Мать: Кузьменко Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Кузьменко Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кузьменко Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Кузьменко Ульяна Васильевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.05.1906

Сын: Кузьменко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Кузьменко Ульяна Васильевна

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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