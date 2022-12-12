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(Мельникова) Марфа Фролова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.07.1835

Дата смерти

11.07.1835

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1810 г.р.

Мать

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1835

Отец: Мельников Фрол Гурьянов

Мать: Мельникова Анна Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.07.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онаго ж села удельной кресьянин Григорий Федороф Мельникоф; воспреемница: Онагож Села Федота Иванова Тинетова жена - Фекла Макарова | Казанская церковь
Смерть
11.07.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой
Похороны
1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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