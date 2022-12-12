(Мельникова) Марфа Фролова
Место рождения
Дата рождения04.07.1835
Дата смерти11.07.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1835
Отец: Мельников Фрол Гурьянов
Мать: Мельникова Анна Макарова
Крещение
06.07.1835
воспреемник: Онаго ж села удельной кресьянин Григорий Федороф Мельникоф; воспреемница: Онагож Села Федота Иванова Тинетова жена - Фекла Макарова | Казанская церковь
Смерть
11.07.1835
Причина смерти: от младенческой
Похороны
1835
на отведенном кладбище при Казанской церкви