Knorre Fedor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Knorre Fedor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Knorre Karl Theodor Adolph

Мать: Von Harder Johanna Julie

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