Гольдингер Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольдингер Михаил Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1918

Жена: Гольдингер Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольдингер Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Гольдингер Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гольдингер Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Гольдингер Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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