Живых Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живых Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1893

Отец: Живых Власов Павел

Мать: Живых Матрона

Рождение ребёнка
03.06.1916

Сын: Живых Иван

Мать ребёнка: Живых Полина

Ларионовка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Живых Полина

Рождение ребёнка
1924

Сын: Живых Михаил

Мать ребёнка: Живых Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Живых Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Живых Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Живых Василий

Мать ребёнка: Живых Полина

Смерть
Неизвестно
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