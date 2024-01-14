Живых Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1893
Отец: Живых Власов Павел
Мать: Живых Матрона
Рождение ребёнка
03.06.1916
Сын: Живых Иван
Мать ребёнка: Живых Полина
Ларионовка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Живых Полина
Рождение ребёнка
1924
Сын: Живых Михаил
Мать ребёнка: Живых Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Живых Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Живых Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Живых Василий
Мать ребёнка: Живых Полина
Смерть
Неизвестно