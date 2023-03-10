Константинов (Неизвестно) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена мещанина
Место жительства
Неизвестно
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Рождение ребёнка
10.02.1875
Дочь: (Константинов) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Константинов Михаил Алексеевич
Ромашкино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно