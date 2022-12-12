Кадочникова (Кадочникова) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кадочников Терентий Сафронович
Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кадочников Терентий Сафронович
Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мавра Сафроновна
Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Сафроновна
Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кадочников Карп Сафронович
Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мавра Сафроновна
Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кадочников Нестор Сафронович
Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кадочников Иван Сафронович
Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кадочников Иван Сафронович
Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно