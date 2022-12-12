Кадочникова (Кадочникова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочникова (Кадочникова) Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кадочников Терентий Сафронович

Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кадочников Терентий Сафронович

Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мавра Сафроновна

Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Сафроновна

Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кадочников Карп Сафронович

Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мавра Сафроновна

Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кадочников Нестор Сафронович

Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кадочников Иван Сафронович

Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кадочников Иван Сафронович

Отец ребёнка: Кадочников Сафрон Никитович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадочников Сафрон Никитович

Смерть
Неизвестно
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