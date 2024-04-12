Тышлек СУЛАХЧИ Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек СУЛАХЧИ Василий Николаевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

14.03.1908

Дата смерти

Около 1981

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1908

Отец: Тышлек 1 Николай Евдокимович

Мать: Тышлек Феодора Константиновна

Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-71,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
15.03.1908
Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-71,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Харлампий Саввич Тохтамыш и жена его Мария
Смерть
Около 1981
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