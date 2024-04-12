Тышлек СУЛАХЧИ Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1908
Дата смертиОколо 1981
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1908
Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-71,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
15.03.1908
Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-71,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне : Харлампий Саввич Тохтамыш и жена его Мария
Смерть
Около 1981