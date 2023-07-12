Легейда Семен Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Легейда Сергей Ефимович
Мать: Легейда Акилина
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Лунева Анна Семеновна
Мать ребёнка: Легейда Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Легейда Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Легейда Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Легейда Мария Тихоновна
Смерть
1955