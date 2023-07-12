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Легейда Семен Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Легейда Сергей Ефимович

Мать: Легейда Акилина

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Лунева Анна Семеновна

Мать ребёнка: Легейда Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Легейда Иван Семенович

Мать ребёнка: Легейда Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Легейда Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Легейда Мария Тихоновна

Смерть
1955
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