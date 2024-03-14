Голышев Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Голышев Ефим Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голышев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лаврентьева Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лаврентьева Анастасия Павловна
Захоронение (военное)
Неизвестно
Буй, город Буй, Костромская область
Захоронен в братской могиле при кладбище в г. Буй. ( умер от ран )
Смерть
Неизвестно