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Голышев Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Голышев Ефим Егорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврентьева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голышев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лаврентьева Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голышев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Лаврентьева Анастасия Павловна

Захоронение (военное)
Неизвестно
Буй, город Буй, Костромская область
Захоронен в братской могиле при кладбище в г. Буй. ( умер от ран )
Смерть
Неизвестно
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