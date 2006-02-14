Болдин Валерий Иванович
Место рождения
Дата рождения07.09.1935
Дата смерти14.02.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1935
Смерть
14.02.2006
Место жительства
По 2006