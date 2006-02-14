Болдин Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдин Валерий Иванович

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Место рождения

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.09.1935

Дата смерти

14.02.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1935
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
14.02.2006
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 2006
Москва, город федерального значения Москва
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