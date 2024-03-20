Рубанова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.08.1970

Муж: Рубанов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
15.02.1990

Дочь: Штрыкова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Рубанов Алексей Васильевич

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
17.01.1991

Сын: Рубанов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Рубанов Алексей Васильевич

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
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