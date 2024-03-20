Рубанова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.08.1970
Рождение ребёнка
15.02.1990
Дочь: Штрыкова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Рубанов Алексей Васильевич
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
17.01.1991
Сын: Рубанов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Рубанов Алексей Васильевич
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.