Прокофий Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Антон Андреев
Мать: Авдотья Степанова
Место жительства
С 1782
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1798
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Ефим Прокофьев
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Марья Прокофьева
Мать ребёнка: Домна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Моисей Прокофьев
Мать ребёнка: Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна
Смерть
Неизвестно