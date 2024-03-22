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Прокофий Антонов

Место рождения

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Около 1748 г.р.

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

Около 1816 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1822 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Антон Андреев

Мать: Авдотья Степанова

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1782
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1798
Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Ефим Прокофьев

Мать ребёнка: Домна

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Марья Прокофьева

Мать ребёнка: Домна

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Моисей Прокофьев

Мать ребёнка: Домна

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна

Смерть
Неизвестно
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