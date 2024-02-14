Ишбаев Саах Сайфуллович
Место рожденияБАССР, Бурзянский р-н, д. Ишдавлет
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Ишбаев Саях Сайфулович красноармеец Дата рождения __.__.1912 Место рождения БАССР, Бурзянский р-н, д. Ишдавлет Дата и место призыва Бурзянский РВК, Башкирская АССР, Бурзянский р-н Последнее место службы 112 кд ( 112 кд ) Дата выбытия 10.07.1942 Причина выбытия пропал без вести Место выбытия Курская обл. Источник информации ЦАМО
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie51163220/
Военная служба
Неизвестно
Ишбаев Саах красноармеец Дата рождения __.__.1912 Дата и место призыва __.12.1941 Бурзянский РВК, Башкирская АССР, Бурзянский р-н Военно-пересыльный пункт 18 азсп Воинская часть госпиталь 1631 Выбытие из воинской части 16.12.1942 Куда выбыл ФВЛ 401 Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 8473
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1982390648/
Рождение ребёнка
08.02.1933
Мать ребёнка: Ишбаева Бика
Смерть
Неизвестно