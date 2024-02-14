Ишбаев Саах Сайфуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишбаев Саах Сайфуллович

Место рождения

БАССР, Бурзянский р-н, д. Ишдавлет

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie51163220/
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1982390648/
Рождение ребёнка
08.02.1933

Сын: Ишбаев Идрис Сахиевич

Мать ребёнка: Ишбаева Бика

Смерть
Неизвестно

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